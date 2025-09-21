$41.250.00
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети
19 вересня, 18:48
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

російські війська обстріляли Костянтинівку: є загиблий та поранені

Київ

 • 18 перегляди

21 вересня російські війська обстріляли Костянтинівку на Донеччині, використавши ствольну артилерію та FPV-дрон. Внаслідок атаки загинула одна цивільна особа, ще троє отримали поранення, а також зафіксовано руйнування інфраструктури.

російські війська обстріляли Костянтинівку: є загиблий та поранені

У неділю, 21 вересня, російські війська обстріляли Костянтинівку на Донеччині - є загиблі і постраждалі. Про це повідомив у Facebook начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, передає УНН.

Деталі

Окупанти використали для атаки ствольну артилерію та атакували FPV-дроном.

Внаслідок атаки загинула одна цивільна особа - вона отримала поранення, несумісні з життям.

Ще одна людина була травмована під час руху в автомобілі через удар безпілотника. Також у результаті артилерійського обстрілу постраждали ще двоє мешканців міста. Вони самостійно звернулися за медичною допомогою до лікарні в місті Дружківка.

Крім людських жертв, було зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.

Нагадаємо

У суботу, 20 вересня, російські окупанти атакували Полтавську область. Ворожий БПЛА влучив у житловий будинок, спричинивши пожежу на площі 60 кв. м.

Євген Устименко

