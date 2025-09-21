російські війська обстріляли Костянтинівку: є загиблий та поранені
Київ • УНН
21 вересня російські війська обстріляли Костянтинівку на Донеччині, використавши ствольну артилерію та FPV-дрон. Внаслідок атаки загинула одна цивільна особа, ще троє отримали поранення, а також зафіксовано руйнування інфраструктури.
У неділю, 21 вересня, російські війська обстріляли Костянтинівку на Донеччині - є загиблі і постраждалі. Про це повідомив у Facebook начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, передає УНН.
Деталі
Окупанти використали для атаки ствольну артилерію та атакували FPV-дроном.
Внаслідок атаки загинула одна цивільна особа - вона отримала поранення, несумісні з життям.
Ще одна людина була травмована під час руху в автомобілі через удар безпілотника. Також у результаті артилерійського обстрілу постраждали ще двоє мешканців міста. Вони самостійно звернулися за медичною допомогою до лікарні в місті Дружківка.
Крім людських жертв, було зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.
Нагадаємо
У суботу, 20 вересня, російські окупанти атакували Полтавську область. Ворожий БПЛА влучив у житловий будинок, спричинивши пожежу на площі 60 кв. м.