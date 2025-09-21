$41.250.00
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
российские войска обстреляли Константиновку: есть погибший и раненые

Киев • УНН

 • 156 просмотра

21 сентября российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области, использовав ствольную артиллерию и FPV-дрон. В результате атаки погиб один мирный житель, еще трое получили ранения, а также зафиксированы разрушения инфраструктуры.

российские войска обстреляли Константиновку: есть погибший и раненые

В воскресенье, 21 сентября, российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области - есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил в Facebook начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов, передает УНН.

Детали

Оккупанты использовали для атаки ствольную артиллерию и атаковали FPV-дроном.

В результате атаки погиб один гражданский человек - он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Еще один человек был травмирован во время движения в автомобиле из-за удара беспилотника. Также в результате артиллерийского обстрела пострадали еще двое жителей города. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью в больницу в городе Дружковка.

Помимо человеческих жертв, были зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

Напомним

В субботу, 20 сентября, российские оккупанты атаковали Полтавскую область. Вражеский БПЛА попал в жилой дом, вызвав пожар на площади 60 кв. м.

Евгений Устименко

