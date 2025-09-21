российские войска обстреляли Константиновку: есть погибший и раненые

В воскресенье, 21 сентября, российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области - есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил в Facebook начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов, передает УНН.

Детали

Оккупанты использовали для атаки ствольную артиллерию и атаковали FPV-дроном.

В результате атаки погиб один гражданский человек - он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Еще один человек был травмирован во время движения в автомобиле из-за удара беспилотника. Также в результате артиллерийского обстрела пострадали еще двое жителей города. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью в больницу в городе Дружковка.

Помимо человеческих жертв, были зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

Напомним

В субботу, 20 сентября, российские оккупанты атаковали Полтавскую область. Вражеский БПЛА попал в жилой дом, вызвав пожар на площади 60 кв. м.