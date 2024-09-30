Російські FPV-дрони атакували автомобіль та зупинку у Куп'янську: є загиблий та поранений
Київ • УНН
У Куп'янську Харківської області російські FPV-дрони атакували автомобіль та зупинку громадського транспорту. Внаслідок атак загинув 82-річний чоловік, ще один 58-річний чоловік отримав поранення.
У Харківській області вранці російська армія атакувала FPV-дронами Куп'янськ, вдаривши по автомобілю та зупинці громадського транспорту, одна людина загинула, ще одна дістала поранень, повідомили у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
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Слідством встановлено, що 30 вересня близько 8:30 ворожий FPV-дрон влучив у транспортний засіб. Поранення отримав 58-річний чоловік - водій авто. Його госпіталізовано до лікарні.
Уже о 10:35, як вказано, окупанти повторно атакували місто FPV-дроном. На цей раз - по зупинці громадського транспорту. На місці загинув 82-річний чоловік.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
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