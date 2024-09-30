Российские FPV-дроны атаковали автомобиль и остановку в Купянске: есть погибший и раненый

В Харьковской области утром российская армия атаковала FPV-дронами Купянск, ударив по автомобилю и остановке общественного транспорта, один человек погиб, еще один получил ранения, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

Следствием установлено, что 30 сентября около 8:30 вражеский FPV-дрон попал в транспортное средство. Ранения получил 58-летний мужчина - водитель авто. Он госпитализирован в больницу.

Уже в 10:35, как указано, оккупанты повторно атаковали город FPV-дроном. На этот раз - по остановке общественного транспорта. На месте погиб 82-летний мужчина.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

В Харьковской области под утро враг ударил "шахедом", за сутки атаковал 4 района, четыре человека пострадали