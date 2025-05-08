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російські ДРГ намагаються використовувати весняні розливи у своїй диверсійній діяльності на півночі України – Мисник

Київ • УНН

 • 1892 перегляди

російські ДРГ не припиняють спроби прориву кордону на півночі. ЗСУ фіксують присутність ворога вздовж кордону, але масштабного наступу не спостерігається.

російські ДРГ намагаються використовувати весняні розливи у своїй диверсійній діяльності на півночі України – Мисник

російські ДРГ не покидають спроб прорватися через кордон на Півночі України. Чисельність диверсійних груп залежить від задач, які перед ними стоять. Також російські військові намагаються використовувати весняні розливи для своєї диверсійної діяльності. Проте масштабних угруповань для здійснення наступу на північному кордоні наразі не спостерігається. Про це заявив речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Як на Чернігівщині, так і на Сумщині зберігається загроза застосування ворогом саме ДРГ. Диверсійні групи теж змінюють тактику періодично, зараз вже з урахування того, що "зеленка" пішла так звана і також починаються сезонні розливи, тут багато дрібних річок, водойм, болотиста місцевість, тож ворог намагається такі умови використовувати

- зазначив Мисник.

Він додав, що ЗСУ має підготовлені протидиверсійні підрозділи та резерви, аби ефективно їх знищувати. У цьому допомагають і технічні засоби, зокрема повітряної розвідки, яких також, за словами речника, вистачає.

Ми фіксуємо, і останні дні так спроби були, і наприкінці квітня, на початку травня, але ми відбиваємо, знищуємо ворога на підході

- повідомив він.

Говорячи про чисельність таких груп, Мисник зазначив, що вона залежить від тих задач, які вони перед собою ставлять.

Щодо професійних підрозділів, вони можуть бути різної кількості, від кількох осіб до 12-15, відповідно до виконуваного завдання. Але ж крім цього вони застосовують просто малі групи піхоти з метою "розвідки боєм", щоб перевірити нашу оборону, наші укріплення, мінування, які стоять у нас на прикордонні

- пояснив він.

Також Мисник додав, що присутність ворога фіксується вздовж всього кордону, проте ЗСУ ретельно слідкують за перегрупуваннями або ротаціями російських військових. За його словами, угруповань для здійснення масштабних наступів наразі не спостерігається. Як додає речник, найбільша концентрація рашистів на сьогодні – на території Курської області, а це Сумський напрямок.

Щодо навчань, які пройдуть на території білорусі восени, Мисник зазначив, що ЗСУ враховує цей фактор загрози.

Якщо ворог перекидуватиме якісь російські підрозділи на територію білорусі, ми будемо це моніторити і вживати відповідних заходів - запевнив речник.

- запевнив речник.

російські війська просунулися на п'яти напрямках, ЗСУ контратакують: карти ISW04.05.25, 06:17 • 27880 переглядiв

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