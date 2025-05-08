російські ДРГ намагаються використовувати весняні розливи у своїй диверсійній діяльності на півночі України – Мисник

російські ДРГ не покидають спроб прорватися через кордон на Півночі України. Чисельність диверсійних груп залежить від задач, які перед ними стоять. Також російські військові намагаються використовувати весняні розливи для своєї диверсійної діяльності. Проте масштабних угруповань для здійснення наступу на північному кордоні наразі не спостерігається. Про це заявив речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону, передає УНН.

Як на Чернігівщині, так і на Сумщині зберігається загроза застосування ворогом саме ДРГ. Диверсійні групи теж змінюють тактику періодично, зараз вже з урахування того, що "зеленка" пішла так звана і також починаються сезонні розливи, тут багато дрібних річок, водойм, болотиста місцевість, тож ворог намагається такі умови використовувати