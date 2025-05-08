российские ДРГ пытаются использовать весенние разливы в своей диверсионной деятельности на севере Украины – Мысник

российские ДРГ не оставляют попыток прорваться через границу на Севере Украины. Численность диверсионных групп зависит от задач, которые перед ними стоят. Также российские военные пытаются использовать весенние разливы для своей диверсионной деятельности. Однако масштабных группировок для осуществления наступления на северной границе пока не наблюдается. Об этом заявил спикер ОТГВ "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона, передает УНН.

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Как в Черниговской, так и в Сумской области сохраняется угроза применения врагом именно ДРГ. Диверсионные группы тоже меняют тактику периодически, сейчас уже с учетом того, что "зеленка" пошла так называемая и также начинаются сезонные разливы, здесь много мелких рек, водоемов, болотистая местность, поэтому враг пытается такие условия использовать - отметил Мысник.

Он добавил, что ВСУ имеет подготовленные противодиверсионные подразделения и резервы, чтобы эффективно их уничтожать. В этом помогают и технические средства, в частности воздушной разведки, которых также, по словам спикера, хватает.

Мы фиксируем, и в последние дни так попытки были, и в конце апреля, в начале мая, но мы отбиваем, уничтожаем врага на подходе - сообщил он.

Говоря о численности таких групп, Мысник отметил, что она зависит от тех задач, которые они перед собой ставят.

Относительно профессиональных подразделений, они могут быть разного количества, от нескольких человек до 12-15, в соответствии с выполняемой задачей. Но кроме этого они применяют просто малые группы пехоты с целью "разведки боем", чтобы проверить нашу оборону, наши укрепления, минирования, которые стоят у нас на приграничье - пояснил он.

Также Мысник добавил, что присутствие врага фиксируется вдоль всей границы, однако ВСУ тщательно следят за перегруппировками или ротациями российских военных. По его словам, группировок для осуществления масштабных наступлений пока не наблюдается. Как добавляет спикер, наибольшая концентрация рашистов на сегодня – на территории Курской области, а это Сумское направление.

Относительно учений, которые пройдут на территории беларуси осенью, Мысник отметил, что ВСУ учитывает этот фактор угрозы.

Если враг будет перебрасывать какие-то российские подразделения на территорию беларуси, мы будем это мониторить и принимать соответствующие меры - заверил спикер. - заверил спикер.

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