російські безпілотники атакували енергооб'єкти на Сумщині
Київ • УНН
Ворог завдав авіаудару по енергетичним об'єктам Шосткинської громади на Сумщині, використовуючи дрони "Шахед". Аварійно-рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Загарбники завдали авіаудару по енергетичним об'єктам Сумщини. Нині тривають роботи з ліквідації наслідків. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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Сьогодні пізно ввечері ворожі сили нанесли авіаційний удар по енергетичним об'єктам Шосткинської громади, використовуючи безпілотники типу "Шахед".
Аварійно-рятувальні служби вже розпочали роботу з ліквідації наслідків атаки.
Місцева влада закликає жителів дотримуватись правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
рф завдала авіаудар по Сумах, є постраждалий та руйнування21.09.24, 18:30 • 19207 переглядiв