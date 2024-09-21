российские беспилотники атаковали энергообъекты на Сумщине
Киев • УНН
Враг нанес авиаудар по энергетическим объектам Шосткинской громады на Сумщине, используя дроны «Шахед». Аварийно-спасательные службы работают над ликвидацией последствий атаки.
Захватчики нанесли авиаудар по энергетическим объектам Сумщины. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Сегодня поздно вечером вражеские силы нанесли авиационный удар по энергетическим объектам Шосткинской громады, используя беспилотники типа "Шахед".
Аварийно-спасательные службы уже начали работу по ликвидации последствий атаки.
Местные власти призывают жителей соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
рф завдала авіаудар по Сумах, є постраждалий та руйнування21 сентября 2024, 15:30 • 14482 просмотра