российские беспилотники атаковали энергообъекты на Сумщине

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Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)
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Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)

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Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется

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Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины
20 сентября 2024, 12:47  •  139502 просмотра

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АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат
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АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат

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Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья
20 сентября 2024, 07:38  •  122912 просмотра

Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
20 сентября 2024, 06:50  •  159502 просмотра

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Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
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АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
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АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
19 сентября 2024, 12:09  •  221013 просмотра

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российские беспилотники атаковали энергообъекты на Сумщине

российские беспилотники атаковали энергообъекты на Сумщине

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Враг нанес авиаудар по энергетическим объектам Шосткинской громады на Сумщине, используя дроны «Шахед». Аварийно-спасательные службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Захватчики нанесли авиаудар по энергетическим объектам Сумщины. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Сегодня поздно вечером вражеские силы нанесли авиационный удар по энергетическим объектам Шосткинской громады, используя беспилотники типа "Шахед".

Аварийно-спасательные службы уже начали работу по ликвидации последствий атаки.

Местные власти призывают жителей соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

рф завдала авіаудар по Сумах, є постраждалий та руйнування21 сентября 2024, 15:30 • 14482 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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