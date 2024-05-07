російська пропаганда створює ілюзію посиленої уваги до "інавгурації" диктатора путіна: у РНБО роз'яснили причини

російська пропаганда маніпулює даними про висвітлення "інавгурації" диктатора путіна, масово поширюючи повідомлення, ніби телеканали багатьох країн світу транслювали наживо цю подію, попри мізерну кількість іноземних представників, передає УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

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Втім, за даними ЦЕнтру, рейтингові світові телеканали "інавгурацію" путіна проігнорували, але низка медіа дійсно вели трансляцію події. Деякі з цих ЗМІ є лояльними до рф, інші ж прямо говорили, що путін – диктатор, а вибори, які проводилися, зокрема і на окупованих територіях України, є нелегітимними.

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Своїми маніпуляціями пропаганда намагається створити видимість, ніби рф не є ізольованою у світі. На внутрішню аудиторію просувається наратив, що росію "все ще поважають" за кордоном. Насправді політика путіна зробила рф світовим ізгоєм, і масовий бойкот "інавгурації" навіть тими іноземними державами, які раніше вважалися партнерами рф, є прямим підтвердженням цього