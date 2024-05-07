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російська пропаганда створює ілюзію посиленої уваги до "інавгурації" диктатора путіна: у РНБО роз'яснили причини

російська пропаганда створює ілюзію посиленої уваги до "інавгурації" диктатора путіна: у РНБО роз'яснили причини

Київ • УНН

 • 35067 перегляди

російська пропаганда маніпулює даними, щоб створити враження, що "інавгурація" путіна широко транслювалася по всьому світу, незважаючи на бойкот головних телеканалів і нечисленних іноземних представників, які були присутні на заході, що підкреслює зростаючу ізоляцію росії через політику путіна.

російська пропаганда маніпулює даними про висвітлення "інавгурації" диктатора путіна, масово поширюючи повідомлення, ніби телеканали багатьох країн світу транслювали наживо цю подію, попри мізерну кількість іноземних представників, передає УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Деталі 

Втім, за даними ЦЕнтру, рейтингові світові телеканали "інавгурацію" путіна проігнорували, але низка медіа дійсно вели трансляцію події. Деякі з цих ЗМІ є лояльними до рф, інші ж прямо говорили, що путін – диктатор, а вибори, які проводилися, зокрема і на окупованих територіях України, є нелегітимними. 

путін на "інавгурації" запевняв у готовності до діалогу із Заходом і говорив про рф: аналітики не побачили нічого неочікуваного07.05.24, 12:55 • 22227 переглядiв

Своїми маніпуляціями пропаганда намагається створити видимість, ніби рф не є ізольованою у світі. На внутрішню аудиторію просувається наратив, що росію "все ще поважають" за кордоном. Насправді політика путіна зробила рф світовим ізгоєм, і масовий бойкот "інавгурації" навіть тими іноземними державами, які раніше вважалися партнерами рф, є прямим підтвердженням цього 

- повідомили в Центрі.

росіяни привезли на "інавгурацію" путіна масовку з мешканців окупованих територій України - Центр нацспротиву 07.05.24, 15:51 • 21913 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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