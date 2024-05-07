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российская пропаганда создает иллюзию усиленного внимания к "инаугурации" диктатора путина: в СНБО разъяснили причины

российская пропаганда создает иллюзию усиленного внимания к "инаугурации" диктатора путина: в СНБО разъяснили причины

Киев  •  УНН

7 мая 2024, 13:30  •  2988 просмотра

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российская пропаганда манипулирует данными, чтобы создать впечатление, что "инаугурация" путина широко транслировалась по всему миру, несмотря на бойкот главных телеканалов и немногочисленных иностранных представителей, присутствовавших на мероприятии, что подчеркивает растущую изоляцию россии из-за политики путина.

российская пропаганда манипулирует данными об освещении "инаугурации" диктатора путина, массово распространяя сообщения, будто телеканалы многих стран мира транслировали вживую это событие, несмотря на мизерное количество иностранных представителей, передает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Детали 

Впрочем, по данным Центра, рейтинговые мировые телеканалы "инаугурацию" путина проигнорировали, но ряд медиа действительно вели трансляцию события. Некоторые из этих СМИ являются лояльными к рф, другие же прямо говорили, что путин - диктатор, а выборы, которые проводились, в том числе и на оккупированных территориях Украины, являются нелегитимными. 

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Своими манипуляциями пропаганда пытается создать видимость, будто рф не является изолированной в мире. На внутреннюю аудиторию продвигается нарратив, что россию "все еще уважают" за рубежом. На самом деле политика путина сделала рф мировым изгоем, и массовый бойкот "инаугурации" даже теми иностранными государствами, которые ранее считались партнерами рф, является прямым подтверждением этого 

- сообщили в Центре.

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