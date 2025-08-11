Російська атака пошкодила інфраструктуру на Сумщині
Київ • УНН
Вночі росіяни атакували Шосткинську громаду на Сумщині. Пошкоджено об'єкт інфраструктури, два житлові будинки та сільськогосподарські склади з технікою.
У Сумській області російські війська вночі атакували Шосткинську громаду і пошкодили об'єкт інфраструктури та агросклади з технікою, повідомив у понеділок голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Уночі росіяни атакували Шосткинську громаду. - зазначив Григоров. - В Івотському старостинському окрузі пошкоджено обʼєкт інфраструктури".
Також, з його слів, в окрузі пошкоджено два житлові будинки.
"У Собичівському старостинському окрузі внаслідок атаки БпЛА зруйновано сільськогосподарські склади та сільгосптехніку", - повідомив голова ОВА.
Триває обстеження території, масштаби пошкоджень уточнюються, додав він.
ДСНС показала наслідки.
Доповнення
За даними Сумської ОВА, протягом доби, з ранку 10 серпня до ранку 11 серпня, російські війська здійснили 135 обстрілів по 46 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. У тому числі майже 40 ударів КАБів. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.