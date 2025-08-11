Российская атака повредила инфраструктуру в Сумской области
Киев • УНН
Ночью россияне атаковали Шосткинскую общину в Сумской области. Поврежден объект инфраструктуры, два жилых дома и сельскохозяйственные склады с техникой.
В Сумской области российские войска ночью атаковали Шосткинскую общину и повредили объект инфраструктуры и агросклады с техникой, сообщил в понедельник глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Ночью россияне атаковали Шосткинскую общину. - отметил Григоров. - В Ивотском старостинском округе поврежден объект инфраструктуры".
Также, по его словам, в округе повреждены два жилых дома.
"В Собичевском старостинском округе в результате атаки БпЛА разрушены сельскохозяйственные склады и сельхозтехника", - сообщил глава ОВА.
Продолжается обследование территории, масштабы повреждений уточняются, добавил он.
ГСЧС показала последствия.
Дополнение
По данным Сумской ОВА, в течение суток, с утра 10 августа до утра 11 августа, российские войска совершили 135 обстрелов по 46 населенным пунктам в 15 территориальных общинах области. В том числе почти 40 ударов КАБов. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.