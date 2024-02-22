росіяни за добу поранили ще трьох жителів Донеччини
Київ • УНН
21 лютого росіяни поранили двох жителів у Добропіллі та одного у Мемрику Донецької області, повідомив голова Донецької ОВА.
У Донецькій області 21 лютого від ударів російських окупантів поранення отримали троє цивільних, повідомив у четвер начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
За 21 лютого росіяни поранили 3 жителів Донеччини: 2 у Добропіллі і 1 у Мемрику.
Крім того, за словами Філашкіна, вдалося встановити інформацію щодо людей, які стали жертвами російських обстрілів раніше: 2 загиблих в Авдіївці та 3 поранених у Краматорську.
Загалом, з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині від обстрілів окупантів загинули 1870 цивільних, ще 4593 отримали поранення.
Доповнення
Російська армія у ніч на 21 лютого вдарила по двох місцях компактного проживання переселенців у Добропіллі Донецької області. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення.