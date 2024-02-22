россияне за сутки ранили еще троих жителей Донетчины
Киев • УНН
21 февраля россияне ранили двух жителей в Доброполье и одного в Мемрике Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОВА.
В Донецкой области 21 февраля от ударов российских оккупантов ранения получили трое гражданских, сообщил в четверг начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
За 21 февраля россияне ранили 3 жителей Донецкой области: 2 в Доброполье и 1 в Мемрике.
Кроме того, по словам Филашкина, удалось установить информацию о людях, которые стали жертвами российских обстрелов ранее: 2 погибших в Авдеевке и 3 раненых в Краматорске.
В общем, с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области от обстрелов оккупантов погибли 1870 гражданских, еще 4593 получили ранения.
Дополнение
Российская армия в ночь на 21 февраля ударила по двум местам компактного проживания переселенцев в Доброполье Донецкой области. В результате атаки два человека получили ранения.
россияне за сутки ранили еще троих жителей Донетчины
21 февраля россияне ранили двух жителей в Доброполье и одного в Мемрике Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОВА.
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