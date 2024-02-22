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россияне за сутки ранили еще троих жителей Донетчины

россияне за сутки ранили еще троих жителей Донетчины

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 06:54  •  10493 просмотра

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21 февраля россияне ранили двух жителей в Доброполье и одного в Мемрике Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОВА.

В Донецкой области 21 февраля от ударов российских оккупантов ранения получили трое гражданских, сообщил в четверг начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

За 21 февраля россияне ранили 3 жителей Донецкой области: 2 в Доброполье и 1 в Мемрике.

- написал Филашкин в соцсетях.

Кроме того, по словам Филашкина, удалось установить информацию о людях, которые стали жертвами российских обстрелов ранее: 2 погибших в Авдеевке и 3 раненых в Краматорске.

В общем, с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области от обстрелов оккупантов погибли 1870 гражданских, еще 4593 получили ранения. 

Дополнение 

Российская армия в ночь на 21 февраля ударила по двум местам компактного проживания переселенцев в Доброполье Донецкой области. В результате атаки два человека получили ранения. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
avdiivkaАвдеевка
kramatorskКраматорск
donetskДонецк
росіяни за добу поранили ще трьох жителів Донеччини
Russians wound three more residents of Donetsk region overnight
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