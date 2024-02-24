росіяни з мінометів та артилерії атакували Харківщину: пошкоджені будинки
Київ • УНН
Протягом минулої доби російські війська обстріляли з мінометів та артилерії близько 20 населених пунктів Харківської області. Пошкоджено приватне домоволодіння та господарчі будівлі.
Окупаційні війська рф минулої доби обстріляли близько 20 населених пунктів на Харківщині з мінометів та артилерії. Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Деталі
Обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші
Зокрема, близько 23:00 вечора відбувся ворожий обстріл с. Вільхуватка Куп’янського району. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватне домоволодіння, господарчі будівлі.
Авіаційні бомби, які окупанти скинули поблизу приватних будівель на Харківщині, знешкоджені саперами 22.02.24, 17:15 • 25161 перегляд
Крім того, раніше о 17:50 керованою авіабомбою обстріляно с. Вільхуватка Куп’янського району.
Також вчора вранці о 10:00 відбувся ворожий обстріл с. Синьківка Куп’янського району.
Доповнення
Зазначається, що протягом доби противник двічі спробував наступати в районі Синьківки. Без успіхів для нього.
Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 9,4 га території, знищили 254 вибухонебезпечні предмети
Нагадаємо
Через удари ворожих дронів на Харківщині увечері 22 лютого пошкоджене приватне агропідприємство, загинула худоба.