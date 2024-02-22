Авіаційні бомби, які окупанти скинули поблизу приватних будівель на Харківщині, знешкоджені саперами
Київ • УНН
Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій знищили дві авіаційні бомби, що не розірвалися, які були скинуті біля цивільних будівель у Харківській області.
Дві керовані авіабомби - КАБ-250 та -500, які впали поблизу цивільних будівель у Харківській області, були ідентифіковані та знищені фахівцями Державної служби з надзвичайних ситуацій на спеціальних майданчиках, передає УНН.
На Харківщині сапери ДСНС знищили 2 нерозірвані авіаційні бомби
Згідно з офіційною інформацєю, неподалік с. Шевченкове Куп’янського району Харківщини, російські загарбники скинули авіабомбу, - КАБ-250 впав поряд із забудовами приватного сектору та не розірвався.
Ще одна нерозірвана авіабомба (КАБ -500) знаходилась на городі поблизу приватного подвір’я у с. Катеринівка Великобурлуцької громади.
Як повідомляє ДСНС, ворожі боєприпаси були ідентифіковані саперами.
Їх вилучено та знищено поза межами населеного пункту.
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