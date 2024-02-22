Армія рф обстріляла Харківщину з артилерії, скинула КАБ: є загиблий та поранений
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Харківську область з артилерії, мінометів та авіації, в результаті чого 1 людина загинула і ще одна отримала поранення.
Російські війська минулої доби вели обстріли Харківської області з артилерії, мінометів та авіації, у тому числі скидали КАБ, відомо про одного загиблого та одного пораненого, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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З його слів, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Дворічна, Іванівка та ін. Авіаударів завдали по Міловому, Вільхуватці, Григорівці, Петропавлівці та ін., зокрема:
- О 14:35 село Вільхуватка Куп'янський район. Внаслідок ворожого обстрілу (КАБ) пошкоджено приватний будинок. Інформації щодо потерпілих не надходило.
- Близько о 14:00 в селищі Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу загинув 1 цивільний. Усі дані та обставини встановлюються.
- 12:40 здійснено мінометні та артилерійські обстріли села Іванівка Куп'янського району. Поранено 52-річного мирного мешканця.
"Протягом доби противник тричі проводив наступальні дії в районі Синьківки та Табаївки. Без успіхів для нього", - повідомив Синєгубов.
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