Армия рф обстреляла Харьковскую область из артиллерии, сбросила КАБ: есть погибший и раненый
Российские войска обстреляли Харьковскую область из артиллерии, минометов и авиации, в результате чего 1 человек погиб и еще один получил ранения.
На Запорожье интенсивные обстрелы врага: 578 ударов за сутки
Глава Запорожской областной военной администрации сообщил, что за минувшие сутки российские войска нанесли 578 ударов по территории области, в том числе 130 ударов с беспилотников по нескольким населенным пунктам.
Херсонскую область россияне обстреляли 47 раз, нанесли ракетный удар по Чернобаевке, есть раненые
За минувшие сутки российские войска выпустили 156 снарядов по Херсонской области, в результате обстрелов жилых кварталов ранения получили три человека.
На Николаевщине враг обстрелял общину из РСЗО, есть пострадавший
Россияне обстреляли из реактивной системы залпового огня село в Николаевской области Украины, ранив одного человека и разрушив жилой дом.
Еще плюс 1160 оккупантов, самолет и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 407 240 человек личного состава и 6523 танков.
Над Днепропетровской областью Силы ПВО сбили три "шахеды"
Украинские силы противовоздушной обороны сбили три российских беспилотника над Днепропетровской областью.
За сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения - Генштаб
За минувшие сутки украинские войска отбили 64 обстрела со стороны российско-террористических войск на многих участках фронта на востоке Украины.
Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по оккупантам - Генштаб
В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла 12 ударов по российским войскам, уничтожив истребитель-бомбардировщик Су-34 и 3 беспилотника.
Воздушные Силы сбили 8 из 10 "шахедов" ночью
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что сбили 8 российских беспилотников "Шахид" из 10, запущенных ночью над несколькими регионами на востоке и юге Украины.
"Марсель"-"Шахтер": где смотреть ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, кто фаворит букмекеров
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Марселем" и "Шахтером" состоится на стадионе "Велодром" в Марселе, букмекеры отдают предпочтение французской команде.