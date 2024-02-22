Армия рф обстреляла Харьковскую область из артиллерии, сбросила КАБ: есть погибший и раненый

Российские войска за прошедшие сутки вели обстрелы Харьковской области из артиллерии, минометов и авиации, в том числе сбрасывали КАБ, известно об одном погибшем и одном раненом, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По его словам, артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковской области, в частности: Синьковка, Двуречная, Ивановка и др. Авиаудары нанесли по Меловому, Ольховатке, Григорьевке, Петропавловке и др:

В 14:35 село Ольховатка Купянский район. В результате вражеского обстрела (КАБ) поврежден частный дом. Информации о пострадавших не поступало.

Купянский район. В результате вражеского обстрела (КАБ) поврежден частный дом. Информации о пострадавших не поступало. Около 14:00 в поселке Двуречная Купянского района в результате обстрела погиб 1 гражданский. Все данные и обстоятельства устанавливаются.



Купянского района в результате обстрела погиб 1 гражданский. Все данные и обстоятельства устанавливаются. 12:40 осуществлены минометные и артиллерийские обстрелы села Ивановка Купянского района. Ранен 52-летний мирный житель.



"В течение суток противник трижды проводил наступательные действия в районе Синьковки и Табаевки. Без успехов для него", - сообщил Синегубов.

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