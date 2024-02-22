Армия рф обстреляла Харьковскую область из артиллерии, сбросила КАБ: есть погибший и раненый

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
  •  136034 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
  •  166221 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  154601 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  180925 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  197308 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  174805 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  197126 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  357864 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  334589 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  373946 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Армия рф обстреляла Харьковскую область из артиллерии, сбросила КАБ: есть погибший и раненый

Российские войска обстреляли Харьковскую область из артиллерии, минометов и авиации, в результате чего 1 человек погиб и еще один получил ранения.

Война •   •  11243 просмотра
Армия рф обстреляла Харьковскую область из артиллерии, сбросила КАБ: есть погибший и раненый

На Запорожье интенсивные обстрелы врага: 578 ударов за сутки

Глава Запорожской областной военной администрации сообщил, что за минувшие сутки российские войска нанесли 578 ударов по территории области, в том числе 130 ударов с беспилотников по нескольким населенным пунктам.

Война •   •  12540 просмотра
На Запорожье интенсивные обстрелы врага: 578 ударов за сутки

Херсонскую область россияне обстреляли 47 раз, нанесли ракетный удар по Чернобаевке, есть раненые

За минувшие сутки российские войска выпустили 156 снарядов по Херсонской области, в результате обстрелов жилых кварталов ранения получили три человека.

Война •   •  13806 просмотра
Херсонскую область россияне обстреляли 47 раз, нанесли ракетный удар по Чернобаевке, есть раненые

На Николаевщине враг обстрелял общину из РСЗО, есть пострадавший

Россияне обстреляли из реактивной системы залпового огня село в Николаевской области Украины, ранив одного человека и разрушив жилой дом.

Война •   •  16967 просмотра
На Николаевщине враг обстрелял общину из РСЗО, есть пострадавший

Еще плюс 1160 оккупантов, самолет и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 407 240 человек личного состава и 6523 танков.

Война •   •  18596 просмотра
Еще плюс 1160 оккупантов, самолет и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Над Днепропетровской областью Силы ПВО сбили три "шахеды"

Украинские силы противовоздушной обороны сбили три российских беспилотника над Днепропетровской областью.

Война •   •  18400 просмотра
Над Днепропетровской областью Силы ПВО сбили три "шахеды"

За сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения - Генштаб

За минувшие сутки украинские войска отбили 64 обстрела со стороны российско-террористических войск на многих участках фронта на востоке Украины.

Война •   •  17426 просмотра
За сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по оккупантам - Генштаб

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла 12 ударов по российским войскам, уничтожив истребитель-бомбардировщик Су-34 и 3 беспилотника.

Война •   •  16622 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по оккупантам - Генштаб

Воздушные Силы сбили 8 из 10 "шахедов" ночью

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что сбили 8 российских беспилотников "Шахид" из 10, запущенных ночью над несколькими регионами на востоке и юге Украины.

Война •   •  15770 просмотра
Воздушные Силы сбили 8 из 10 "шахедов" ночью

"Марсель"-"Шахтер": где смотреть ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, кто фаворит букмекеров

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Марселем" и "Шахтером" состоится на стадионе "Велодром" в Марселе, букмекеры отдают предпочтение французской команде.

Спорт •   •  14858 просмотра
"Марсель"-"Шахтер": где смотреть ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, кто фаворит букмекеров