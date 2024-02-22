Авиационные бомбы, которые оккупанты сбросили вблизи частных зданий на Харьковщине, обезврежены саперами

Две управляемые авиабомбы - КАБ-250 и -500, которые упали вблизи гражданских зданий в Харьковской области, были идентифицированы и уничтожены специалистами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на специальных площадках, передает УНН.

На Харьковщине саперы ГСЧС уничтожили 2 неразорвавшиеся авиационные бомбы - говорится в сообщении.

Согласно официальной информации, неподалеку с. Шевченково Купянского района Харьковщины, российские захватчики сбросили авиабомбу, - КАБ-250 упал вблизи надворных застроек частного сектора и не разорвался.

Еще одна неразорвавшаяся авиабомба (КАБ-500) находилась на огороде, вблизи частного двора в селе Екатериновка, Великобурлукской громады.

Как сообщает ГСЧС, вражеские боеприпасы были идентифицированы саперами.

Они изъяты и уничтожены за пределами населенного пункта.





Напомним,

Российские войска за прошедшие сутки вели обстрелы Харьковской области из артиллерии, минометов и авиации, в том числе сбрасывали КАБ, известно об одном погибшем и одном раненом, сообщил в четверг глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Армия рф утром 22 февраля атаковала поселок Львов Херсонской области, попала по жилому дому. В результате вражеского обстрела известно об одном погибшемо, сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.