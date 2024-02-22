Авиационные бомбы, которые оккупанты сбросили вблизи частных зданий на Харьковщине, обезврежены саперами
Киев • УНН
Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожили две неразорвавшиеся авиационные бомбы, которые были сброшены возле гражданских зданий в Харьковской области.
Две управляемые авиабомбы - КАБ-250 и -500, которые упали вблизи гражданских зданий в Харьковской области, были идентифицированы и уничтожены специалистами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на специальных площадках, передает УНН.
На Харьковщине саперы ГСЧС уничтожили 2 неразорвавшиеся авиационные бомбы
Согласно официальной информации, неподалеку с. Шевченково Купянского района Харьковщины, российские захватчики сбросили авиабомбу, - КАБ-250 упал вблизи надворных застроек частного сектора и не разорвался.
Еще одна неразорвавшаяся авиабомба (КАБ-500) находилась на огороде, вблизи частного двора в селе Екатериновка, Великобурлукской громады.
Как сообщает ГСЧС, вражеские боеприпасы были идентифицированы саперами.
Они изъяты и уничтожены за пределами населенного пункта.
Напомним,
Российские войска за прошедшие сутки вели обстрелы Харьковской области из артиллерии, минометов и авиации, в том числе сбрасывали КАБ, известно об одном погибшем и одном раненом, сообщил в четверг глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Армия рф утром 22 февраля атаковала поселок Львов Херсонской области, попала по жилому дому. В результате вражеского обстрела известно об одном погибшемо, сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.
Авиационные бомбы, которые оккупанты сбросили вблизи частных зданий на Харьковщине, обезврежены саперами
Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожили две неразорвавшиеся авиационные бомбы, которые были сброшены возле гражданских зданий в Харьковской области.
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