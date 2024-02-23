Ворожі дрони вдарили по агропідприємству на Харківщині: загинуло 15 корів
Київ • УНН
Ворожі безпілотники 22 лютого знищили 15 корів на приватному сільськогосподарському підприємстві в селі Мокра Рокитна Харківської області.
Через удари ворожих дронів на Харківщині уввечері 22 лютого пошкоджене приватне агропідприємство, загинула худоба. Загалом минулої доби армія рф атакувала близько 20 населених пунктів області, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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З його слів, о 23:15 ворог атакував дронами селище Мокра Рокитна Харківського району. Внаслідок ударів ворожих безпілотників пошкоджено приватне агропідприємство.
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Загалом, за словами голови ОВА, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Дворічна, Іванівка та ін.
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