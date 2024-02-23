Вражеские дроны ударили по агропредприятию на Харьковщине: погибло 15 коров

Атака рф на Днепр и область: попали по многоэтажке и предприятию, 2 пострадавших в больнице, под завалами ищут людей

Во время атаки российских беспилотников в Днепре 8 человек были ранены, когда беспилотники попали в многоэтажку и предприятие, причем 2 человека остались в больнице, а поиски других, которые могли оказаться под завалами, продолжались.