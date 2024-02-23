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Вражеские дроны ударили по агропредприятию на Харьковщине: погибло 15 коров

Вражеские дроны ударили по агропредприятию на Харьковщине: погибло 15 коров

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 06:48  •  14730 просмотра

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Вражеские беспилотники 22 февраля уничтожили 15 коров на частном сельскохозяйственном предприятии в селе Мокрая Ракитная Харьковской области.

Из-за ударов вражеских дронов на Харьковщине вечером 22 февраля повреждено частное агропредприятие, погиб скот. Всего за прошедшие сутки армия рф атаковала около 20 населенных пунктов области, сообщил в пятницу председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По его словам, в 23:15 враг атаковал дронами поселок Мокрая Ракитная Харьковского района. В результате ударов вражеских беспилотников  повреждено частное агропредприятие.

Выявлено 5 мест попаданий, повреждены складской ангар, погибло 15 коров.  Информации о пострадавших не поступало

- написал Синегубов в соцсетях.

В целом, по словам председателя ОВА, артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Синьковка, Двуречная, Ивановка и др.

Авиационные бомбы, которые оккупанты сбросили вблизи частных зданий на Харьковщине, обезврежены саперами22 февраля 2024, 15:15 • 21739 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kharkivХарьков
Ворожі дрони вдарили по агропідприємству на Харківщині: загинуло 15 корів
Enemy drones strike an agricultural enterprise in Kharkiv region: 15 cows are killed
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