Вражеские дроны ударили по агропредприятию на Харьковщине: погибло 15 коров
Киев • УНН
Вражеские беспилотники 22 февраля уничтожили 15 коров на частном сельскохозяйственном предприятии в селе Мокрая Ракитная Харьковской области.
Из-за ударов вражеских дронов на Харьковщине вечером 22 февраля повреждено частное агропредприятие, погиб скот. Всего за прошедшие сутки армия рф атаковала около 20 населенных пунктов области, сообщил в пятницу председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По его словам, в 23:15 враг атаковал дронами поселок Мокрая Ракитная Харьковского района. В результате ударов вражеских беспилотников повреждено частное агропредприятие.
Выявлено 5 мест попаданий, повреждены складской ангар, погибло 15 коров. Информации о пострадавших не поступало
В целом, по словам председателя ОВА, артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Синьковка, Двуречная, Ивановка и др.
Авиационные бомбы, которые оккупанты сбросили вблизи частных зданий на Харьковщине, обезврежены саперами22 февраля 2024, 15:15 • 21739 просмотров
Вражеские дроны ударили по агропредприятию на Харьковщине: погибло 15 коров
Вражеские беспилотники 22 февраля уничтожили 15 коров на частном сельскохозяйственном предприятии в селе Мокрая Ракитная Харьковской области.
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