россияне из минометов и артиллерии атаковали Харьковскую область: повреждены дома

Оккупационные войска рф за прошедшие сутки обстреляли около 20 населенных пунктов на Харьковщине из минометов и артиллерии. Об этом заявил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Уды, Стрелечья, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Тополя, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое и другие - резюмировал Синегубов.

В частности, около 23:00 вечера состоялся вражеский обстрел с. Ольховатка Купянского района. В результате обстрела было повреждено частное домовладение, хозяйственные постройки.

Авиационные бомбы, которые оккупанты сбросили вблизи частных зданий на Харьковщине, обезврежены саперами

Кроме того, ранее в 17:50 управляемой авиабомбой обстреляно с. Ольховатка Купянского района.

Также вчера утром в 10:00 состоялся вражеский обстрел с. Синьковка Купянского района.

Дополнение

Отмечается, что в течение суток противник дважды попытался наступать в районе Синьковки. Без успехов для него.

В течение суток на территории Харьковской области сводные группы взрывотехников провели разминирование 9,4 га территории, уничтожили 254 взрывоопасных предмета - резюмировал председатель Харьковской областной государственной администрации.

Напомним

Из-за ударов вражеских дронов на Харьковщине вечером 22 февраля повреждено частное агропредприятие, погиб скот.