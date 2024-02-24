россияне из минометов и артиллерии атаковали Харьковскую область: повреждены дома
Киев • УНН
За прошедшие сутки российские войска обстреляли из минометов и артиллерии около 20 населенных пунктов Харьковской области. Повреждены частное домовладение и хозяйственные постройки.
Оккупационные войска рф за прошедшие сутки обстреляли около 20 населенных пунктов на Харьковщине из минометов и артиллерии. Об этом заявил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
Обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Уды, Стрелечья, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Тополя, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое и другие
В частности, около 23:00 вечера состоялся вражеский обстрел с. Ольховатка Купянского района. В результате обстрела было повреждено частное домовладение, хозяйственные постройки.
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Кроме того, ранее в 17:50 управляемой авиабомбой обстреляно с. Ольховатка Купянского района.
Также вчера утром в 10:00 состоялся вражеский обстрел с. Синьковка Купянского района.
Дополнение
Отмечается, что в течение суток противник дважды попытался наступать в районе Синьковки. Без успехов для него.
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Напомним
Из-за ударов вражеских дронов на Харьковщине вечером 22 февраля повреждено частное агропредприятие, погиб скот.
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