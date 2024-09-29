росіяни з артилерії обстріляли Нікополь: поранено жінку
Київ • УНН
Окупанти обстріляли Нікополь артилерією, поранивши 69-річну жінку. Постраждала отримала акубаротравму та осколкове поранення, її стан оцінюється як середньої тяжкості.
У неділю ввечері 29 вересня окупанти вдарили артилерією по Нікополю на Дніпропетровщині та поранили жінку. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Ворог не вгамовується. Знову випустив по Нікополю понад пів десятка артснарядів. Через це постраждала 69-річна жінка. У неї акубаротравма та осколкове поранення,
Медики оцінюють стан постраждалої як середньої тяжкості. Поки вона залишатиметься у лікарні.
Нагадаємо
Як раніше повідомляв керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко Окупанти проводять на ЗАЕС навчання пілотів FPV-дронів, використовуючи Нікополь як учбовий полігон. росія використовує ЗАЕС як прикриття, а пілоти тероризують цивільне населення українського міста.