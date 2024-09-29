россияне из артиллерии обстреляли Никополь: ранена женщина

В воскресенье вечером 29 сентября оккупанты ударили артиллерией по Никополю на Днепропетровщине и ранили женщину. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

Враг не успокаивается. Снова выпустил по Никополю более полудюжины артснарядов. Из-за этого пострадала 69-летняя женщина. У нее акубаротравма и осколочное ранение, - рассказал Лысак.

Медики оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести. Пока она будет оставаться в больнице.

Напомним

Как ранее сообщал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко оккупанты проводят на ЗАЭС обучение пилотов FPV-дронов, используя Никополь как учебный полигон. россия использует ЗАЭС как прикрытие, а пилоты терроризируют гражданское население украинского города.