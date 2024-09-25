росіяни навчають пілотів FPV-дронів на ЗАЕС, використовуючи Нікополь як полігон - Коваленко
Київ • УНН
Окупанти проводять на ЗАЕС навчання пілотів FPV-дронів, використовуючи Нікополь як учбовий полігон. росія використовує ЗАЕС як прикриття, а пілоти тероризують цивільне населення українського міста.
російські окупанти проводять на ЗАЕС навчання пілотів FPV-дронів, використовуючи розташоване поруч місто Нікополь, як учбовий полігон. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.
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За інформацією Коваленка, росіяни використовують ЗАЕС в якості території, на якій навчають пілотів FPV.
Більше того, ці пілоти тероризують Нікополь, використовуючи українське місто з цивільними в якості полігону. Фактично для росії ЗАЕС є прикриттям
Нагадаємо
росіяни постійно атакують Нікополь. Під час атаки 21 вересня окупанти атакували автівку дроном-камікадзе. Загинули 12-річна дівчинка і 25-річна жінка, поранені 4-річна дитина та 25-річний чоловік.
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