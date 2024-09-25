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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне обучают пилотов FPV-дронов на ЗАЭС, используя Никополь как полигон - Коваленко

россияне обучают пилотов FPV-дронов на ЗАЭС, используя Никополь как полигон - Коваленко

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 09:13  •  424 просмотра

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Оккупанты проводят на ЗАЭС обучение пилотов FPV-дронов, используя Никополь как учебный полигон. россия использует ЗАЭС как прикрытие, а пилоты терроризируют гражданское население украинского города.

российские оккупанты проводят на ЗАЭС обучение пилотов FPV-дронов, используя расположенный рядом город Никополь, как учебный полигон. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

По информации Коваленко, россияне используют ЗАЭС в качестве территории, на которой обучают пилотов FPV.

Более того, эти пилоты терроризируют Никополь, используя украинский город с гражданскими в качестве полигона. Фактически для россии ЗАЭС является прикрытием

- написал он.

Напомним

россияне постоянно атакуют Никополь. Во время атаки 21 сентября оккупанты атаковали машину дроном-камикадзе. Погибли 12-летняя девочка и 25-летняя женщина, ранены 4-летний ребенок и 25-летний мужчина.

кремль продолжает использовать ЗАЭС как склад БК, несмотря на недавний визит МАГАТЭ15 сентября 2024, 11:36 • 64661 просмотр

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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