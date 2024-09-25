россияне обучают пилотов FPV-дронов на ЗАЭС, используя Никополь как полигон - Коваленко
Киев • УНН
Оккупанты проводят на ЗАЭС обучение пилотов FPV-дронов, используя Никополь как учебный полигон. россия использует ЗАЭС как прикрытие, а пилоты терроризируют гражданское население украинского города.
российские оккупанты проводят на ЗАЭС обучение пилотов FPV-дронов, используя расположенный рядом город Никополь, как учебный полигон. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
По информации Коваленко, россияне используют ЗАЭС в качестве территории, на которой обучают пилотов FPV.
Более того, эти пилоты терроризируют Никополь, используя украинский город с гражданскими в качестве полигона. Фактически для россии ЗАЭС является прикрытием
Напомним
россияне постоянно атакуют Никополь. Во время атаки 21 сентября оккупанты атаковали машину дроном-камикадзе. Погибли 12-летняя девочка и 25-летняя женщина, ранены 4-летний ребенок и 25-летний мужчина.
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