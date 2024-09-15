кремль продолжает использовать ЗАЭС как склад БК, несмотря на недавний визит МАГАТЭ

Враг продолжает использовать территорию ЗАЭС для размещения личного состава своих войск и складирования боеприпасов и взрывчатых веществ, несмотря на недавний визит МАГАТЭ и ее директора Рафаэля Гросси.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Благодаря переданным от украинского подполья и неравнодушных граждан данным удалось подсчитать, что на территории ЗАЭС размещены подразделения росгвардии общей численностью до 1300 человек, в частности были идентифицированы подразделения ОМОН «Ахмат-1» (Грозный, ВОТ Чеченской Республики Ичкерия) и СОБР «Агат» (Пенза, рф). Для маскировки часть оккупантов, которая заступает на дежурство использует форму военизированной охраны ЗАЭС, а не росгвардии - сообщают в Центре нацсопротивления.

Также технические и подвальные помещения станции используются оккупантами для хранения стрелковых и артиллерийских боеприпасов, как для обеспечения контингента размещенного на станции, так и сил на смежных позициях. Вокруг города противник заложил более 20 минных полей, они огибают станцию и город и имеют общую протяженность около 6,5 км. Оккупанты до сих пор боятся возможного десантирования Сил обороны из Днепра.

Несмотря на визит миссии МАГАТЭ на этой неделе их маршрут был тщательно и заранее спланирован оккупантами. Учитывая проявленную любезность и объятия генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с российским руководством оккупированной АЭС, уже и не удивительно, что его команда в очередной раз не заметила значительного скопления российских войск и вооружения на территории атомной электростанции. В частности уже не впервые им не предоставили доступ к западной части двух турбинных залов. Однако представительство организации только записало этот факт, и не вынесло никакого решения относительно представительства «росатома», который управляет ЗАЭС - добавили в центре.

Напомним,

Рафаэль Гросси совершил пятый визит на оккупированную Запорожскую АЭС. Эксперты МАГАТЭ оценили ситуацию после пожара и текущие работы, подчеркнув важность обеспечения ядерной безопасности в условиях конфликта.