Глава МАГАТЕ Гроссі відвідав Запорізьку АЕС: що відомо
Київ • УНН
Рафаель Гроссі здійснив п'ятий візит на окуповану Запорізьку АЕС. Експерти МАГАТЕ оцінили ситуацію після пожежі та поточні роботи, підкресливши важливість забезпечення ядерної безпеки в умовах конфлікту.
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Запорізьку АЕС, яка перебуває на окупованій росіянами території України, передає УНН.
"Під час мого п’ятого візиту на місце ми з експертами МАГАТЕ оцінювали ситуацію після пожежі в градирні 11 серпня та поточні роботи з водяними насосами та складом палива. Дуже важливо, щоб Агентство залишалося залученим", - наголосив Гроссі.
Завершуючи свій п’ятий візит на Запорізьку атомну електростанцію, він зазначив, що МАГАТЕ "залишається непохитним у нашій місії сприяти забезпеченню ядерної безпеки на найбільшому ядерному об’єкті Європи в умовах триваючого конфлікту".
Зеленський зустрівся з главою МАГАТЕ перед візитом на ЗАЕС03.09.24, 23:37 • 31493 перегляди
Нагадаємо
Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув до України та вже провів низку зустрічей.