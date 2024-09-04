Глава МАГАТЭ Гросси посетил Запорожскую АЭС: что известно

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Запорожскую АЭС, которая находится на оккупированной россиянами территории Украины, передает УНН.

"Во время моего пятого визита на место мы с экспертами МАГАТЭ оценивали ситуацию после пожара в градирне 11 августа и текущие работы с водяными насосами и складом топлива. Очень важно, чтобы Агентство оставалось вовлеченным", - подчеркнул Гросси.

Завершая свой пятый визит на Запорожскую атомную электростанцию, он отметил, что МАГАТЭ "остается непоколебимым в нашей миссии способствовать обеспечению ядерной безопасности на крупнейшем ядерном объекте Европы в условиях продолжающегося конфликта".

Зеленський зустрівся з главою МАГАТЕ перед візитом на ЗАЕС

Напомним

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Украину и уже провел ряд встреч.