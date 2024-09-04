Глава МАГАТЭ Гросси посетил Запорожскую АЭС: что известно
Киев • УНН
Рафаэль Гросси совершил пятый визит на оккупированную Запорожскую АЭС. Эксперты МАГАТЭ оценили ситуацию после пожара и текущие работы, подчеркнув важность обеспечения ядерной безопасности в условиях конфликта.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Запорожскую АЭС, которая находится на оккупированной россиянами территории Украины, передает УНН.
"Во время моего пятого визита на место мы с экспертами МАГАТЭ оценивали ситуацию после пожара в градирне 11 августа и текущие работы с водяными насосами и складом топлива. Очень важно, чтобы Агентство оставалось вовлеченным", - подчеркнул Гросси.
Завершая свой пятый визит на Запорожскую атомную электростанцию, он отметил, что МАГАТЭ "остается непоколебимым в нашей миссии способствовать обеспечению ядерной безопасности на крупнейшем ядерном объекте Европы в условиях продолжающегося конфликта".
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Напомним
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Украину и уже провел ряд встреч.