Голова МАГАТЕ Гроссі прибув в Україну: серед планів - візит на Запорізьку АЕС
Київ • УНН
Рафаель Гроссі розпочав свій 10-й візит в Україну та зустрівся з керівництвом Міненерго та "Енергоатому". Він планує відвідати ЗАЕС для оцінки ядерної безпеки.
Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув до України та вже провів низку зустрічей, передає УНН.
"Розпочав мій 10-й візит в Україну", - написав Гроссі у соцмережі Х.
За його словами, вже відбулась зустріч із главою Міненерго Германом Галущенком та президентом "Енергоатому" Петром Котіним.
"... обмінялися думками про нашу підтримку АЕС України напередодні мого візиту на ЗАЕС", - зазначив Гроссі.
Крім того, він запевнив, що в МАГАТЕ "повністю віддані безпеці та захисту українських ядерних об’єктів, присутні на кожному з них".
Нагадаємо
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі планував прибути до України для переговорів та оцінки ситуації на ЗАЕС. Це буде його п'ятий візит на станцію та десятий в Україну з початку повномасштабного вторгнення рф.