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Гроссі відвідає Україну та ЗАЕС для оцінки ядерної безпеки

Гроссі відвідає Україну та ЗАЕС для оцінки ядерної безпеки

Київ • УНН

 • 31179 перегляди

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наступного тижня прибуде до України для переговорів та оцінки ситуації на ЗАЕС. Це буде його п'ятий візит на станцію та десятий в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі наступного тижня прибуде до Києва та Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) для проведення переговорів на високому рівні та оцінки ситуації на АЕС, де ядерна безпека залишається нестабільною. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

Деталі

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Україну для проведення переговорів на високому рівні та оцінки розвитку подій на Запорізькій атомній електростанції, де ядерна безпека залишається нестабільною", — йдеться в повідомленні.

Як зазначають в агентстві, це буде вже п’ятий раз, коли Гроссі перетне лінію фронту, щоб отримати доступ до ЗАЕС після того, як у вересні 2022 року він створив постійну присутність МАГАТЕ на майданчику для моніторингу ядерної безпеки.

Загалом це буде вже десятий візит глави МАГАТЕ до України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"МАГАТЕ діє швидко і рішуче всюди, де виникають загрози для ядерної безпеки. Наша проактивна присутність є надзвичайно важливою для стабілізації ситуації. Моє послання було голосним і чітким протягом усієї цієї трагічної війни: ядерної аварії потрібно уникнути за будь-яку ціну, а ядерну електростанцію ніколи не можна атакувати. Наслідки можуть бути катастрофічними," — наголосив Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ прибув на Курську АЕС27.08.24, 10:49 • 11222 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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