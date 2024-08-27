Гендиректор МАГАТЕ прибув на Курську АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розпочав інспекцію Курської атомної електростанції у рф, повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.

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"Гроссі розпочав огляд Курської АЕС", - повідомляє одне з російських держЗМІ.

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Напередодні очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що особисто очолить місію на Курську АЕС 27 серпня. Він хотів побачити ситуацію на власні очі і обговорити умови подальших дій, які можуть знадобитися для оцінки ядерної безпеки та стану безпеки Курської АЕС, на тлі "зростання рівня військової активності в районі КАЕС".