Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Курскую АЭС
Киев • УНН
Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, начал инспекцию Курской атомной электростанции. Об этом сообщают российские средства массовой информации.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси начал инспекцию Курской атомной электростанции в рф, сообщают российские СМИ, пишет УНН.
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"Гросси начал осмотр Курской АЭС", - сообщает одно из российских госСМИ.
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Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что лично возглавит миссию на Курскую АЭС 27 августа. Он хотел увидеть ситуацию собственными глазами и обсудить условия дальнейших действий, которые могут понадобиться для оценки ядерной безопасности и состояния безопасности Курской АЭС, на фоне "роста уровня военной активности в районе КАЭС".