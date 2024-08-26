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Очільник МАГАТЕ заявив, що у вівторок збирається відвідати Курську АЕС

Очільник МАГАТЕ заявив, що у вівторок збирається відвідати Курську АЕС

Київ • УНН

 • 46897 перегляди

Глава МАГАТЕ Гроссі особисто очолить місію на Курській АЕС через серйозність ситуації. Він підкреслив важливість дотримання принципів ядерної безпеки та необхідність незалежної оцінки ситуації на станції.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що особисто очолить місію на Курську АЕС у завтра, ідеться у заяві на сайті агентства від 26 серпня, пише УНН.

Деталі

"З огляду на серйозність ситуації я особисто очолюю місію МАГАТЕ на Курську АЕС у російській федерації", - повідомив Гроссі у заяві.

Він вказав, що безпека та захищеність усіх атомних електростанцій є центральним та фундаментальним питанням для МАГАТЕ. "З моменту появи нових подій та зростання рівня військової активності в районі КАЕС я уважно стежу за розвитком подій на місцях, особливо щодо станції. (...) Єдиний спосіб, яким МАГАТЕ може підтвердити інформацію, - це коли ми матимемо можливість незалежно оцінити те, що відбувається", - зазначив Гроссі.

"Я повторюю, що безпека та захищеність ядерних об'єктів за жодних обставин не повинні наражатися на загрозу. Це ситуація, що розвивається, і вкрай важливо, коли я приїду на станцію завтра, щоб я побачив ситуацію на власні очі і обговорив умови подальших дій, які можуть знадобитися для оцінки ядерної безпеки та стану безпеки КАЕС", - вказав голова МАГАТЕ.

"Вкрай важливо дотримуватися семи незамінних стовпів ядерної безпеки під час збройного конфлікту та п'яти конкретних принципів, встановлених для захисту Запорізької АЕС, але застосовних до будь-якої атомної електростанції", - підкреслив Гроссі.

Глава МАГАТЕ закликав вжити активніших зусиль для захисту Запорізької АЕС23.08.24, 19:19 • 98673 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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