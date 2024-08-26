Глава МАГАТЭ заявил, что во вторник собирается посетить Курскую АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что лично возглавит миссию на Курскую АЭС завтра, говорится в заявлении на сайте агентства от 26 августа, пишет УНН.

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«Учитывая серьезность ситуации я лично возглавляю миссию МАГАТЭ на Курскую АЭС в российской федерации», - сообщил Гросси в заявлении.

Он указал, что безопасность и защищенность всех атомных электростанций является центральным и фундаментальным вопросом для МАГАТЭ. «С момента появления новых событий и роста уровня военной активности в районе КАЭС я внимательно слежу за развитием событий на местах, особенно по станции. (...) Единственный способ, которым МАГАТЭ может подтвердить информацию, - это когда мы будем иметь возможность независимо оценить происходящее», - отметил Гросси.

«Я повторяю, что безопасность и защищенность ядерных объектов ни при каких обстоятельствах не должны подвергаться угрозе. Это развивающаяся ситуация, и крайне важно, когда я приеду на станцию завтра, чтобы я увидел ситуацию собственными глазами и обсудил условия дальнейших действий, которые могут понадобиться для оценки ядерной безопасности и состояния безопасности КАЭС», - указал глава МАГАТЭ.

«Крайне важно соблюдать семь незаменимых столпов ядерной безопасности во время вооруженного конфликта и пять конкретных принципов, установленных для защиты Запорожской АЭС, но применимых к любой атомной электростанции», - подчеркнул Гросси.

Глава МАГАТЕ закликав вжити активніших зусиль для захисту Запорізької АЕС