Глава МАГАТЭ призвал предпринять более активные усилия для защиты Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вчера потеряла связь с единственной оставшейся резервной линией электропередачи за пределами площадки, что снова поставило ее в опасное положение, завися от одного источника питания. Об этом заявил сегодня генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси, передает УНН со ссылкой на МАГАТЭ.

Детали

Миссия поддержки и помощи МАГАТЭ в Запорожье (ISAMZ) получила от ЗАЭС информацию о том, что резервная линия электропередачи Феросплавна-1 напряжением 330 кВ была отключена вчера из-за короткого замыкания примерно в 16:00. ЗАЭС подтвердила, что диспетчер Украины поставил линию на техническое обслуживание, и что она была повторно подключена сегодня в 15:30.

Группа ISAMZ получила от ЗАЭС информацию о том, что причина короткого замыкания или возможного повреждения линии неизвестна. Группа подтвердила, что линия восстановлена.

Последнее отключение последовало за сообщениями о военной активности в регионе и за его пределами. Группа МАГАТЭ сообщила, что слышала взрывы вблизи ЗАЭС за последние 24 часа.

Запорожская АЭС снова на грани блэкаута - Энергоатом

"Это слишком частое явление, когда крупнейшая в Европе атомная электростанция снова вынуждена полагаться только на один внешний источник электроэнергии для поддержания своих основных функций ядерной безопасности, подчеркивает уязвимость этого крупного объекта", — сказал генеральный директор Гросси.

"Это не является устойчивым, и крайне важно, чтобы сейчас были предприняты усиленные усилия для соблюдения пяти конкретных принципов защиты объекта".

Добавим

По информации МАГАТЭ, во время отключения ЗАЭС была подключена к своей единственной оставшейся линии 750 кВ "Днепровская". До конфликта на ЗАЭС было четыре линии электропередачи 750 кВ и шесть линий электропередачи 330 кВ.