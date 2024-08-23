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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Запорожская АЭС снова на грани блэкаута - Энергоатом

Запорожская АЭС снова на грани блэкаута - Энергоатом

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 08:05  •  3801 просмотра

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Запорожская АЭС оказалась на грани блэкаута из-за повреждения линии электропередачи. Станция соединена с украинской энергосистемой только одной линией, повреждение которой может привести к аварийной ситуации.

Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, которая с 4 марта 2022 года находится под рашистской оккупацией, снова оказалась на грани блэкаута из-за повреждения линии электропередачи в результате российских обстрелов, сообщили в НАЭК «Энергоатом» в пятницу, пишет УНН.

Детали

«22 августа из-за российских обстрелов произошло повреждение внешней воздушной линии ВЛ-330кВ «Запорожская ТЭС - Ферросплавная», через которую временно оккупированная Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд», - сообщили в Энергоатоме в Telegram.

Сейчас ЗАЭС, как указано, соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи ВЛ-750кВ «Днепровская». «В случае ее повреждения возникнет аварийная ситуация из-за потери внешнего питания насосов, охлаждающих активные зоны реакторов и бассейны выдержки топлива ЗАЭС», - отметили в Энергатоме.

«Под «управлением» российских захватчиков, которые находятся на временно оккупированной ЗАЭС, постоянно углубляется деградация на всех направлениях эксплуатации. К недавнему пожару, когда из-за халатности или сознательного поджога полностью выгорела одна из двух имеющихся градирен АЭС, сейчас добавилось событие с угрозой потери внешнего питания станции. Ведь отсутствие у захватчиков компетентного, квалифицированного и лицензированного персонала и превращение ЗАЭС в военную базу делает невозможной безаварийную эксплуатацию станции», - отметили в Энергоатоме.

«Запорожская атомная электростанция должна немедленно перейти под полный контроль Украины, ее законного оператора - Энергоатома, а Россия должна вывести со станции своих военных и военную технику. Это единственный путь к восстановлению ядерной и радиационной безопасности всего континента!» - подчеркнули в НАЭК.

Дополнение

По данным Энерготома, с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный - с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. Их отказ может вызвать аварийную ситуацию, указали в НАЭК.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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