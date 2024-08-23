Запорізька АЕС знову на межі блекауту - Енергоатом
Київ • УНН
Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту через пошкодження лінії електропередачі. Станція з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією, пошкодження якої може призвести до аварійної ситуації.
Найбільша в Європі Запорізька АЕС, яка з 4 березня 2022 року перебуває під рашистською окупацією, знову опинилася на межі блекауту через пошкодження лінії електропередачі внаслідок російських обстрілів, повідомили у НАЕК "Енергоатом" у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
"22 серпня через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС – Феросплавна", через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб", - повідомили в Енергоатомі у Telegram.
Наразі ЗАЕС, як вказано, зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі ПЛ-750кВ "Дніпровська". "У випадку її пошкодження виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС", - зазначили в Енергатомі.
"Під "управлінням" російських загарбників, які перебувають на тимчасово окупованій ЗАЕС, постійно поглиблюється деградація на всіх напрямах експлуатації. До нещодавної пожежі, коли через недбалість або свідомий підпал повністю вигоріла одна з двох наявних градирень АЕС, зараз додалась подія з загрозою втрати зовнішнього живлення станції. Адже відсутність у загарбників компетентного, кваліфікованого та ліцензованого персоналу та перетворення ЗАЕС на військову базу робить неможливою безаварійну експлуатацію станції", - наголосили в Енергоатомі.
"Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора – Енергоатома, а росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку. Це єдиний шлях до відновлення ядерної та радіаційної безпеки всього континенту!" - підкреслили у НАЕК.
Доповнення
За даними Енерготому, від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова може спричинити аварійну ситуацію, вказали у НАЕК.