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Запорізька АЕС знову на межі блекауту - Енергоатом

Запорізька АЕС знову на межі блекауту - Енергоатом

Київ • УНН

 • 45770 перегляди

Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту через пошкодження лінії електропередачі. Станція з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією, пошкодження якої може призвести до аварійної ситуації.

Найбільша в Європі Запорізька АЕС, яка з 4 березня 2022 року перебуває під рашистською окупацією, знову опинилася на межі блекауту через пошкодження лінії електропередачі внаслідок російських обстрілів, повідомили у НАЕК "Енергоатом" у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"22 серпня через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС – Феросплавна", через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб", - повідомили в Енергоатомі у Telegram.

Наразі ЗАЕС, як вказано, зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі ПЛ-750кВ "Дніпровська". "У випадку її пошкодження виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС", - зазначили в Енергатомі.

"Під "управлінням" російських загарбників, які перебувають на тимчасово окупованій ЗАЕС, постійно поглиблюється деградація на всіх напрямах експлуатації. До нещодавної пожежі, коли через недбалість або свідомий підпал повністю вигоріла одна з двох наявних градирень АЕС, зараз додалась подія з загрозою втрати зовнішнього живлення станції. Адже відсутність у загарбників компетентного, кваліфікованого та ліцензованого персоналу та перетворення ЗАЕС на військову базу робить неможливою безаварійну експлуатацію станції", - наголосили в Енергоатомі.

"Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора – Енергоатома, а росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку. Це єдиний шлях до відновлення ядерної та радіаційної безпеки всього континенту!" - підкреслили у НАЕК.

Доповнення

За даними Енерготому, від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова може спричинити аварійну ситуацію, вказали у НАЕК.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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