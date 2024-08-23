Глава МАГАТЕ закликав вжити активніших зусиль для захисту Запорізької АЕС

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) учора втратила зв'язок з єдиною резервною лінією електропередачі, що залишилася за межами майданчика, що знову поставило її в небезпечне становище, залежачи від одного джерела живлення. Про це заявив сьогодні генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі, передає УНН з посиланням на МАГАТЕ.

Деталі

Місія підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі (ISAMZ) отримала від ЗАЕС інформацію про те, що резервну лінію електропередачі Феросплавна-1 напругою 330 кВ було відключено вчора через коротке замикання приблизно о 16:00. ЗАЕС підтвердила, що диспетчер України поставив лінію на технічне обслуговування, і що вона була повторно підключена сьогодні о 15:30.

Група ISAMZ отримала від ЗАЕС інформацію про те, що причина короткого замикання або можливого пошкодження лінії невідома. Група підтвердила, що лінію відновлено.

Останнє відключення відбулося після повідомлень про військову активність у регіоні та за його межами. Група МАГАТЕ повідомила, що чула вибухи поблизу ЗАЕС за останні 24 години.

Запорізька АЕС знову на межі блекауту - Енергоатом

"Це надто часте явище, коли найбільша в Європі атомна електростанція знову змушена покладатися тільки на одне зовнішнє джерело електроенергії для підтримки своїх основних функцій ядерної безпеки, підкреслює вразливість цього великого об'єкта", - сказав генеральний директор Гроссі.

"Це не є стійким, і вкрай важливо, щоб зараз було вжито посилених зусиль для дотримання п'яти конкретних принципів захисту об'єкта".

Додамо

За інформацією МАГАТЕ, під час відключення ЗАЕС була під'єднана до своєї єдиної лінії 750 кВ "Дніпровська", що залишилася. До конфлікту на ЗАЕС було чотири лінії електропередачі 750 кВ і шість ліній електропередачі 330 кВ.