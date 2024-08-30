Гросси посетит Украину и ЗАЭС для оценки ядерной безопасности

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе прибудет в Киев и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) для проведения переговоров на высоком уровне и оценки ситуации на АЭС, где ядерная безопасность остается нестабильной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

Детали

«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Украину для проведения переговоров на высоком уровне и оценки развития событий на Запорожской атомной электростанции, где ядерная безопасность остается нестабильной», - говорится в сообщении.

Как отмечают в агентстве, это будет уже пятый раз, когда Гросси пересечет линию фронта, чтобы получить доступ к ЗАЭС после того, как в сентябре 2022 года он создал постоянное присутствие МАГАТЭ на площадке для мониторинга ядерной безопасности.

В целом это будет уже десятый визит главы МАГАТЭ в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

«МАГАТЭ действует быстро и решительно везде, где возникают угрозы для ядерной безопасности. Наше проактивное присутствие чрезвычайно важно для стабилизации ситуации. Мое послание было громким и четким на протяжении всей этой трагической войны: ядерной аварии нужно избежать любой ценой, а ядерную электростанцию никогда нельзя атаковать. Последствия могут быть катастрофическими», - подчеркнул Гросси.

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