Глава МАГАТЭ Гросси прибыл в Украину: среди планов - визит на Запорожскую АЭС
Киев • УНН
Рафаэль Гросси начал свой 10-й визит в Украину и встретился с руководством Минэнерго и "Энергоатома". Он планирует посетить ЗАЭС для оценки ядерной безопасности.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Украину и уже провел ряд встреч, передает УНН.
"Начал мой 10-й визит в Украину", - написал Гросси в соцсети Х.
По его словам, уже состоялась встреча с главой Минэнерго Германом Галущенко и президентом "Энергоатома" Петром Котиным.
"...обменялись мнениями о нашей поддержке АЭС Украины накануне моего визита на ЗАЭС", - отметил Гросси.
Кроме того, он заверил, что в МАГАТЭ "полностью преданы безопасности и защите украинских ядерных объектов, присутствуют на каждом из них".
Напомним,
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планировал прибыть в Украину для переговоров и оценки ситуации на ЗАЭС. Это будет его пятый визит на станцию и десятый в Украину с начала полномасштабного вторжения рф.