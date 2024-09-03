Глава МАГАТЭ Гросси прибыл в Украину: среди планов - визит на Запорожскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Украину и уже провел ряд встреч, передает УНН.

"Начал мой 10-й визит в Украину", - написал Гросси в соцсети Х.

По его словам, уже состоялась встреча с главой Минэнерго Германом Галущенко и президентом "Энергоатома" Петром Котиным.

"...обменялись мнениями о нашей поддержке АЭС Украины накануне моего визита на ЗАЭС", - отметил Гросси.

Кроме того, он заверил, что в МАГАТЭ "полностью преданы безопасности и защите украинских ядерных объектов, присутствуют на каждом из них".

Напомним,

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планировал прибыть в Украину для переговоров и оценки ситуации на ЗАЭС. Это будет его пятый визит на станцию и десятый в Украину с начала полномасштабного вторжения рф.