Зеленский встретился с главой МАГАТЭ перед визитом на ЗАЭС

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Reuters: этой осенью США могут объявить о передаче Украине ракет большой дальности для F-16

Reuters: этой осенью США могут объявить о передаче Украине ракет большой дальности для F-16

  •  104626 просмотра
Румынский парламент окончательно одобрил передачу Украине ЗРК Patriot

Румынский парламент окончательно одобрил передачу Украине ЗРК Patriot

  •  111117 просмотра
Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

  •  134613 просмотра
В захваченном Мариуполе партизаны совершили покушение на главу оккупационного горсовета: коллаборационист в реанимации

В захваченном Мариуполе партизаны совершили покушение на главу оккупационного горсовета: коллаборационист в реанимации

  •  109822 просмотра
После российского удара по Полтаве: Вашингтон пообещал новую партию военной помощи Украине

После российского удара по Полтаве: Вашингтон пообещал новую партию военной помощи Украине

  •  101123 просмотра
публикации
Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

  •  134613 просмотра
Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

  •  142664 просмотра
Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков

Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков
Эксклюзив

  •  129498 просмотра
Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

  •  142418 просмотра
«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ
Эксклюзив

2 сентября 2024, 16:33  •  165084 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

  •  110404 просмотра
Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

2 сентября 2024, 09:25  •  115170 просмотра
2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября 2024, 03:03  •  117582 просмотра
1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября 2024, 03:03  •  117762 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

31 августа 2024, 18:17  •  113589 просмотра
Актуальное
Зеленский встретился с главой МАГАТЭ перед визитом на ЗАЭС

Зеленский встретился с главой МАГАТЭ перед визитом на ЗАЭС

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 20:37  •  3542 просмотра

Read in English

Президент Украины обсудил с Рафаэлем Гросси вопросы ядерной безопасности и расширения мандата миссий МАГАТЭ на АЭС. Зеленский отметил угрозу обстрелов энергетической инфраструктуры для безопасного функционирования атомных станций.

Провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси накануне его очередного визита на временно оккупированную террористической страной Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Во время встречи Зеленский поблагодарил Гросси и его команду за активную работу в рамках мониторинговой миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских оккупантов. Это уже десятый визит представителей агентства в Украину с начала миссии.

Благодарен за два года работы МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Поддерживаем дальнейший мониторинг агентством ситуации на станции

 - отметил Владимир Зеленский.

Глава государства проинформировал Гросси о последствиях массированных обстрелов врага энергетической инфраструктуры Украины, которые осуществляются баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами-камикадзе. Эти атаки привели к временному отключению энергоблоков атомных станций от сети и снижению их мощности.

Обстрелы критической инфраструктуры со стороны РФ являются самой большой угрозой для безопасного функционирования атомных станций в Украине. От этого прежде всего страдают обычные люди

- подчеркнул Владимир Зеленский.

Во время встречи стороны обсудили вопросы усиления ядерной безопасности в Украине, в частности в контексте недопустимости обстрелов украинских атомных электростанций и других энергообъектов. Зеленский подчеркнул, что стабильное внешнее питание является критическим для безопасности атомных станций. Была достигнута договоренность о необходимости расширения мандата действующих наблюдательных миссий МАГАТЭ на атомных станциях в Украине, чтобы обеспечить постоянный мониторинг не только состояния АЭС, но и критически важных для их работы подстанций.

МАГАТЭ также подтвердило свою готовность предоставлять Украине дальнейшую техническую помощь, в частности в строительстве новых атомных блоков, что будет способствовать укреплению энергетической безопасности страны.

Головнокомандувач ЗСУ ініціює перевірку начальника штабу Сил Безпілотних систем3 сентября 2024, 20:00 • 12036 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
Юлия Шуляр завоевала золото на Паралимпиаде-2024 в беге на 400 метров
  •  87816 просмотра

Юлия Шуляр завоевала золото на Паралимпиаде-2024 в беге на 400 метров

Украинские пловцы Шенгур и Трусов получили «золото» и «серебро» на Паралимпиаде-2024
  •  95976 просмотра

Украинские пловцы Шенгур и Трусов получили «золото» и «серебро» на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Основательница двух брендов трикотажной одежды: "В Броварах власть, которая слышит предпринимателей"
  •  108029 просмотра

Основательница двух брендов трикотажной одежды: "В Броварах власть, которая слышит предпринимателей"

Атлетка Ботурчук завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024
  •  100709 просмотра

Атлетка Ботурчук завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Повышение акцизов: эксперт объяснил, на сколько в сентябре может вырасти стоимость сжиженного газа
  •  100858 просмотра

Повышение акцизов: эксперт объяснил, на сколько в сентябре может вырасти стоимость сжиженного газа

Эксклюзив
Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков
  •  129499 просмотра

Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков

Эксклюзив
ВР сегодня рассмотрит вопрос увольнения министров
  •  100450 просмотра

ВР сегодня рассмотрит вопрос увольнения министров

Эксклюзив
«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ
2 сентября 2024, 16:33  •  165086 просмотра

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ

Сразу две медали: пловцы Остапченко и Паламарчук получили "золото" и "бронзу" на Паралимпиаде-2024
2 сентября 2024, 16:25  •  105536 просмотра

Сразу две медали: пловцы Остапченко и Паламарчук получили "золото" и "бронзу" на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности
2 сентября 2024, 14:35  •  136072 просмотра

Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности

Популярные

После российского удара по Полтаве: Вашингтон пообещал новую партию военной помощи Украине

После российского удара по Полтаве: Вашингтон пообещал новую партию военной помощи Украине

  •  101123 просмотра
В захваченном Мариуполе партизаны совершили покушение на главу оккупационного горсовета: коллаборационист в реанимации

В захваченном Мариуполе партизаны совершили покушение на главу оккупационного горсовета: коллаборационист в реанимации

  •  109822 просмотра
Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

  •  134613 просмотра
Румынский парламент окончательно одобрил передачу Украине ЗРК Patriot

Румынский парламент окончательно одобрил передачу Украине ЗРК Patriot

  •  111117 просмотра
Reuters: этой осенью США могут объявить о передаче Украине ракет большой дальности для F-16

Reuters: этой осенью США могут объявить о передаче Украине ракет большой дальности для F-16

  •  104626 просмотра

Публикации

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

  •  134613 просмотра
Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

  •  142664 просмотра
Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков

Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков
Эксклюзив

  •  129498 просмотра
Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

  •  142418 просмотра
«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ
Эксклюзив

2 сентября 2024, 16:33  •  165084 просмотра

Война

Генштаб: 193 боестолкновения, ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной

Генштаб: 193 боестолкновения, ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной

  •  2593 просмотра
Зеленский встретился с главой МАГАТЭ перед визитом на ЗАЭС

Зеленский встретился с главой МАГАТЭ перед визитом на ЗАЭС

  •  7100 просмотра
В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв

  •  5902 просмотра
Террористы обстреляли Берислав на Херсонщине: пострадал 57-летний местный житель

Террористы обстреляли Берислав на Херсонщине: пострадал 57-летний местный житель

  •  8343 просмотра
Главнокомандующий ВСУ инициирует проверку начальника штаба Сил Беспилотных систем

Главнокомандующий ВСУ инициирует проверку начальника штаба Сил Беспилотных систем

  •  14690 просмотра

политика

Генштаб: 193 боестолкновения, ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной

Генштаб: 193 боестолкновения, ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной

  •  2593 просмотра
Зеленский встретился с главой МАГАТЭ перед визитом на ЗАЭС

Зеленский встретился с главой МАГАТЭ перед визитом на ЗАЭС

  •  7100 просмотра
Главнокомандующий ВСУ инициирует проверку начальника штаба Сил Беспилотных систем

Главнокомандующий ВСУ инициирует проверку начальника штаба Сил Беспилотных систем

  •  14690 просмотра
Зеленский анонсировал важные кадровые изменения и приоритеты на осень: «Нужен новый уровень работы»

Зеленский анонсировал важные кадровые изменения и приоритеты на осень: «Нужен новый уровень работы»

  •  14171 просмотра
Ирина Верещук подала в отставку

Ирина Верещук подала в отставку

  •  30934 просмотра

Война

Генштаб: 193 боестолкновения, ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной

Генштаб: 193 боестолкновения, ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной

  •  2593 просмотра
Зеленский встретился с главой МАГАТЭ перед визитом на ЗАЭС

Зеленский встретился с главой МАГАТЭ перед визитом на ЗАЭС

  •  7100 просмотра
В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв

  •  5902 просмотра
Террористы обстреляли Берислав на Херсонщине: пострадал 57-летний местный житель

Террористы обстреляли Берислав на Херсонщине: пострадал 57-летний местный житель

  •  8343 просмотра
Главнокомандующий ВСУ инициирует проверку начальника штаба Сил Беспилотных систем

Главнокомандующий ВСУ инициирует проверку начальника штаба Сил Беспилотных систем

  •  14690 просмотра

политика

Генштаб: 193 боестолкновения, ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной

Генштаб: 193 боестолкновения, ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной

  •  2593 просмотра
Зеленский встретился с главой МАГАТЭ перед визитом на ЗАЭС

Зеленский встретился с главой МАГАТЭ перед визитом на ЗАЭС

  •  7100 просмотра
Главнокомандующий ВСУ инициирует проверку начальника штаба Сил Беспилотных систем

Главнокомандующий ВСУ инициирует проверку начальника штаба Сил Беспилотных систем

  •  14690 просмотра
Зеленский анонсировал важные кадровые изменения и приоритеты на осень: «Нужен новый уровень работы»

Зеленский анонсировал важные кадровые изменения и приоритеты на осень: «Нужен новый уровень работы»

  •  14171 просмотра
Ирина Верещук подала в отставку

Ирина Верещук подала в отставку

  •  30934 просмотра

Новости Бизнеса

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

2 сентября 2024, 10:10  •  90469 просмотра
Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

30 августа 2024, 11:46  •  107646 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

30 августа 2024, 08:49  •  107107 просмотра

Экономика

Графики не действуют: в Киеве и 14 регионах Украины ввели аварийные отключения

Графики не действуют: в Киеве и 14 регионах Украины ввели аварийные отключения

  •  45278 просмотра
В Киеве и трех областях ввели экстренные отключения света

В Киеве и трех областях ввели экстренные отключения света

  •  32141 просмотра
Завтра еще один день с отключениями: когда и сколько очередей будут отключать

Завтра еще один день с отключениями: когда и сколько очередей будут отключать

  •  31521 просмотра
Ростислав Шурма уходит с должности заместителя главы ОП - СМИ

Ростислав Шурма уходит с должности заместителя главы ОП - СМИ

  •  38515 просмотра
Не имеет никакого отношения к вопросу защищенности подстанций «Укрэнерго»: Кудрицкий прокомментировал свое увольнение

Не имеет никакого отношения к вопросу защищенности подстанций «Укрэнерго»: Кудрицкий прокомментировал свое увольнение

  •  33588 просмотра

Киев

Графики не действуют: в Киеве и 14 регионах Украины ввели аварийные отключения

Графики не действуют: в Киеве и 14 регионах Украины ввели аварийные отключения

  •  45278 просмотра
Нанес ущерб столице почти на миллион грн: будут судить представителя организации, которая ремонтировала Южный мост

Нанес ущерб столице почти на миллион грн: будут судить представителя организации, которая ремонтировала Южный мост

  •  26566 просмотра
«Продолжается засыпка котлована": в Киеве завершается восстановление тоннеля метро между „Демеевской“ и »Лыбедской»

«Продолжается засыпка котлована": в Киеве завершается восстановление тоннеля метро между „Демеевской“ и »Лыбедской»

  •  26460 просмотра
Вымогали средства на "общак" с арестантов СИЗО: в Киеве будут судить членов преступной группировки

Вымогали средства на "общак" с арестантов СИЗО: в Киеве будут судить членов преступной группировки

  •  27226 просмотра
Киевлянам нужно готовиться к сложной зиме в любом сценарии - Харченко

Киевлянам нужно готовиться к сложной зиме в любом сценарии - Харченко

  •  35268 просмотра