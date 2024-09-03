Зеленский встретился с главой МАГАТЭ перед визитом на ЗАЭС

Провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси накануне его очередного визита на временно оккупированную террористической страной Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Во время встречи Зеленский поблагодарил Гросси и его команду за активную работу в рамках мониторинговой миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских оккупантов. Это уже десятый визит представителей агентства в Украину с начала миссии.

Благодарен за два года работы МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Поддерживаем дальнейший мониторинг агентством ситуации на станции - отметил Владимир Зеленский.

Глава государства проинформировал Гросси о последствиях массированных обстрелов врага энергетической инфраструктуры Украины, которые осуществляются баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами-камикадзе. Эти атаки привели к временному отключению энергоблоков атомных станций от сети и снижению их мощности.

Обстрелы критической инфраструктуры со стороны РФ являются самой большой угрозой для безопасного функционирования атомных станций в Украине. От этого прежде всего страдают обычные люди - подчеркнул Владимир Зеленский.

Во время встречи стороны обсудили вопросы усиления ядерной безопасности в Украине, в частности в контексте недопустимости обстрелов украинских атомных электростанций и других энергообъектов. Зеленский подчеркнул, что стабильное внешнее питание является критическим для безопасности атомных станций. Была достигнута договоренность о необходимости расширения мандата действующих наблюдательных миссий МАГАТЭ на атомных станциях в Украине, чтобы обеспечить постоянный мониторинг не только состояния АЭС, но и критически важных для их работы подстанций.

МАГАТЭ также подтвердило свою готовность предоставлять Украине дальнейшую техническую помощь, в частности в строительстве новых атомных блоков, что будет способствовать укреплению энергетической безопасности страны.

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