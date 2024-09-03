Зеленський зустрівся з главою МАГАТЕ перед візитом на ЗАЕС

Провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі напередодні його чергового візиту на тимчасово окуповану терористичною країною Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Під час зустрічі Зеленський подякував Гроссі та його команді за активну роботу в рамках моніторингової місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів. Це вже десятий візит представників агентства до України від початку місії.

Вдячний за два роки роботи МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Підтримуємо подальший моніторинг агентством ситуації на станції

Глава держави поінформував Гроссі про наслідки масованих обстрілів ворога енергетичної інфраструктури України, які здійснюються балістичними та крилатими ракетами, а також дронами-камікадзе. Ці атаки призвели до тимчасового відключення енергоблоків атомних станцій від мережі та зниження їхньої потужності.

Обстріли критичної інфраструктури з боку рф є найбільшою загрозою для безпечного функціонування атомних станцій в Україні. Від цього передусім страждають звичайні люди