Зеленський зустрівся з главою МАГАТЕ перед візитом на ЗАЕС
Київ • УНН
Президент України обговорив з Рафаелем Гроссі питання ядерної безпеки та розширення мандата місій МАГАТЕ на АЕС. Зеленський наголосив на загрозі обстрілів енергетичної інфраструктури для безпечного функціонування атомних станцій.
Провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі напередодні його чергового візиту на тимчасово окуповану терористичною країною Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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Під час зустрічі Зеленський подякував Гроссі та його команді за активну роботу в рамках моніторингової місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів. Це вже десятий візит представників агентства до України від початку місії.
Вдячний за два роки роботи МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Підтримуємо подальший моніторинг агентством ситуації на станції
Глава держави поінформував Гроссі про наслідки масованих обстрілів ворога енергетичної інфраструктури України, які здійснюються балістичними та крилатими ракетами, а також дронами-камікадзе. Ці атаки призвели до тимчасового відключення енергоблоків атомних станцій від мережі та зниження їхньої потужності.
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Під час зустрічі сторони обговорили питання посилення ядерної безпеки в Україні, зокрема в контексті неприпустимості обстрілів українських атомних електростанцій та інших енергооб’єктів. Зеленський підкреслив, що стабільне зовнішнє живлення є критичним для безпеки атомних станцій. Було досягнуто домовленості щодо необхідності розширення мандата чинних спостережних місій МАГАТЕ на атомних станціях в Україні, щоб забезпечити постійний моніторинг не лише стану АЕС, але й критично важливих для їхньої роботи підстанцій.
МАГАТЕ також підтвердило свою готовність надавати Україні подальшу технічну допомогу, зокрема в будівництві нових атомних блоків, що сприятиме зміцненню енергетичної безпеки країни.
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