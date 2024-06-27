росіяни вночі та вранці вдарили по двох громадах Сумщини
Київ • УНН
російські війська здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 5 вибухів у Хотинській та Білопільській громадах.
Російські війська у ніч на 27 червня та зранку четверга здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 5 вибухів. Про це повідомила Сумська ОВА, передає УНН.
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Як повідомляється, ворожих обстрілів зазнали Хотінська та Білопільська громади.
Хотінська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи).
Білопільська громада: по території громади росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи).
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