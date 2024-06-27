росіяни вночі та вранці вдарили по двох громадах Сумщини

Російські війська у ніч на 27 червня та зранку четверга здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 5 вибухів. Про це повідомила Сумська ОВА, передає УНН.

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Як повідомляється, ворожих обстрілів зазнали Хотінська та Білопільська громади.

Хотінська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи).

Білопільська громада: по території громади росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи).

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