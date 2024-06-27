россияне ночью и утром ударили по двум общинам Сумщины
Киев • УНН
российские войска совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 5 взрывов в Хотинской и Белопольской общинах.
Российские войска в ночь на 27 июня и утром четверга совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 5 взрывов. Об этом сообщила Сумская ОВА, передает УНН.
Детали
Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Хотинская и Белопольская общины.
Хотинская община: враг бил из минометов (2 взрыва).
Белопольская община: по территории общины россияне ударили из артиллерии (3 взрыва).
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