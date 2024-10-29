росіяни вдарили по Дергачівській громаді Харківщини: є постраждалі
Київ • УНН
російські окупанти атакували село Безруки Дергачівської громади близько 22:30, пошкодивши приватний будинок. За попередніми даними, двоє людей постраждали внаслідок удару.
російські окупанти завдали удару по селу Безруки Харківського району, попередньо постраждало дві людини. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Близько 22:30 окупанти вдарили по с. Безруки Дергачівської громади. Пошкоджено приватний будинок. Попередньо - двоє постраждалих. Огляд місця влучання триває,
Нагадаємо
29 жовтня внаслідок нічного удару рф по Харкову загинули 4 людини, серед них двоє молодих чоловіків та дві літні жінки. Зруйновано три приватні будинки, пошкоджено 17 житлових будівель та 6 автомобілів.