россияне ударили по Дергачевской громаде Харьковщины: есть пострадавшие
Киев • УНН
российские оккупанты атаковали село Безруки Дергачевской громады около 22:30, повредив частный дом. По предварительным данным, два человека пострадали в результате удара.
российские оккупанты нанесли удар по селу Безруки Харьковского района, предварительно пострадали два человека. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Около 22:30 оккупанты ударили по с. Безруки Дергачевской громады. Поврежден частный дом. Предварительно - двое пострадавших. Осмотр места попадания продолжается,
Напомним
29 октября в результате ночного удара рф по Харькову погибли 4 человека, среди них двое молодых мужчин и две пожилые женщины. Разрушены три частных дома, повреждены 17 жилых зданий и 6 автомобилей.