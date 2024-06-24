росіяни поширюють фейки про низьку якість українських укріплень на Запорізькому напрямку - Федоров
Київ • УНН
Російська пропаганда активно поширює фейкові фотографії, на яких показані неякісні українські укріплення на запорізькому напрямку, які, за словами голови Запорізької обласної Військової адміністрації, не відповідають дійсності.
російська пропаганда активно поширює фото з нібито українських укріплень на Запорізькому напрямку. Поширені кадри, які демонструють неякісні оборонні споруди, не відповідають дійсності. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Федоров розповів, що окупанти розганяють фейки, що ми будуємо неякісні фортифікації на Запорізькому напрямку. За його словами, на фото, які росіяни розповсюджують у мережі, показані укріплення із дерев'яними стовпчиками, які не витримують навантаження землі.
Парламентська ТСК перевірить фортифікації на кордоні з білоруссю: нардеп розповів подробиці20.06.24, 16:17 • 25143 перегляди
▫️Ми зводимо фортифікації довготривалого використання. Будуємо за стандартами Центрального проєктного інституту Міністерства оборони України. За типовим проєктом обовʼязково використовуємо виключно металеві та бетонні стовпчики для ходів сполучень. Деревʼяних стовпчиків у нас немає
Федоров пояснив, що російське ІПСО направлене на дестабілізацію ситуації у прифронтовому регіоні. Він також додав, що звернусь до правоохоронців з відповідною заявою.
Нагадаємо
Кабмін перерозподілив понад 238 мільйонів гривень з Миколаївської та Рівненської областей до Харківської на будівництво фортифікаційних споруд та оборонних рубежів.