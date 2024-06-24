российская пропаганда активно распространяет фото с якобы украинских укреплений на Запорожском направлении. Распространенные кадры, демонстрирующие некачественные оборонительные сооружения, не соответствуют действительности. Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Федоров рассказал, что оккупанты разгоняют фейки, что мы строим некачественные фортификации на Запорожском направлении. По его словам, на фото, какие растения распространяются в сети, показаны укрепления с деревянными столбиками, которые не выдерживают нагрузки земли.

Парламентская ВСК проверит фортификации на границе с беларусью: нардеп рассказал подробности

▫мы возводим фортификации долговременного использования. Строим по стандартам Центрального проектного института Министерства обороны Украины. По типовому проекту обязательно используем исключительно металлические и бетонные столбики для ходов сообщений. Деревянных столбиков у нас нет - подчеркнул глава Запорожской ОВА.

Федоров пояснил, что российское ИПСО направлено на дестабилизацию ситуации в прифронтовом регионе. Он также добавил, что обращусь к правоохранителям с соответствующим заявлением.

Напомним

Кабмин перераспределил более 238 миллионов гривен из Николаевской и Ровенской областей в Харьковскую на строительство фортификационных сооружений и оборонительных рубежей.