Росіяни обстрілюють Херсон з окупованого лівого берега, у місті чути вибухи – МВА
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Херсон з лівого берега Дніпра, пошкодивши автомобіль швидкої допомоги.
У Херсоні лунають вибухи. Росіяни б’ють по обласному центру з тимчасово окупованого лівого берега. Про ситуацію в місті повідомив очільник МВА Роман Мрочко, передає УНН.
У Херсоні лунають вибухи! Ворог почав обстріл міста з тимчасово окупованого лівого берега. Перейдіть до безпечних місць! Бережіть себе!
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Вдень російські війська атакували бригаду швидкої допомоги в на Херсонщині. Окупанти вдарили по медиках із безпілотника.
У ОВА зазначили, що медики не постраждали, проте росіянам вдалось пошкодити автівку.
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Нагадаємо
Раніше УНН показав наслідки нічних авіаударів рф по Херсонщині. За даними ОВА в ніч на 1 лютого російські війська завдали авіаудару по селу Саблуківка, що на Херсонщині. В результаті чого окупанти вчергове пошкодили житлові будинки.
Загалом за минулу добу Херсонську область російські війська обстріляли 41 раз, у тому числі завдали ракетний удар, поранено шістьох людей,